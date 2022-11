Besucher sollen Bünder Adventsmarkt leuchten lassen

Zwei Wochen dauert es noch, dann duftet es auf dem Platz vor dem Bünder Rathaus endlich wieder nach Lebkuchen: Am 24. November wird durch den Verein zur Förderung der Jugendarbeit in Bünde und Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger der traditionelle Adventsmarkt „Ein Weihnachtsbaum für Bünde“ - nach zweijähriger Pause - wieder eröffnet. Neu ist eine besondere Lichteraktion.

Nach langer Corona-Pause: Weihnachtliches Event startet am 24. November - besonderer Postkasten

In den letzten beiden Jahren gab's in der Elsestadt zwar immerhin das von der Kaufmannschaft organisierte „Weihnachtliche Bünde“, nicht aber den ehrenamtlich organisierten Markt am ersten Adventswochenende. Unter dem Eindruck der pandemischen Lage war das beliebte Event ins Wasser gefallen.

Doch nun kehrt die Veranstaltung im Herzen der Elsestadt endlich zurück. Und für Freitag, 25. November, haben sich die Ausrichter etwas Besonderes ausgedacht. Denn gegen 18 Uhr können die Besucher den Weihnachtsmarkt zu den Klängen des Posaunenchors Holsen-Ahle zum Leuchten bringen – und zwar im wahrsten Wortsinn. „Bei gleichzeitiger Reduzierung des normalen Lichtes auf dem Markt sollen möglichst viele Gäste mit kleinen Weihnachtsleuchten für eine besondere Stimmung sorgen, um so die Zeit der Besinnung an Weihnachten einzuleiten“, informiert Michael Hellmann vom Veranstalter-Team. Die Weihnachtsleuchten können gegen eine Spende von 2 Euro ab 18 Uhr bei den Mitgliedern des Orga-Teams abgeholt werden.

Post wird persönliche beantwortet

Übrigens: Bereits zum vierten Mal – und zwar auch während der Corona-Beschränkungen – wird wieder ein kleiner roter Briefkasten auf dem Rathausplatz aufgestellt, in den Kinder, aber auch Erwachsene, ihre Weihnachtspost einwerfen können. Michael Hellmann erklärt: „Im letzten Jahr waren über 50 Briefe im Briefkasten und alle wurden persönlich beantwortet. Ein Brief einer Bünder Kindertagesstätte war ganz besonders wichtig, war den Kindern doch ihr Spielzeug Feuerwehrauto zerbrochen.“

Einige Tage nach dem frohen Fest konnten Mitglieder vom Orga-Team des Bünder „Weihnachtsbaums“ den Mädchen und Jungen der Kita dann eine große Freude machen: Sie brachten ihnen ein neues Feuerwehrauto zum Spielen vorbei.

Der Briefkasten für die Bünder Weihnachtspost wird am 24. November montiert und wird bis zum 23. Dezember dort stehen bleiben.