Bissiger Besucher im Büro: Bünder entdeckt Nosferatu-Spinne

Acht Beine, ein haariger Körper und nicht ganz ungiftig: Ein Bünder Unternehmer hat in seinem Büro vor einigen Tagen einen ziemlich bissigen Besucher vorgefunden, der eigentlich gar nicht in unsere Breiten passt – eine Nosferatu-Spinne. „Sie hat sogar ein Stück Papier perforiert“, sagt der 42-Jährige.

Krabbler ist eigentlich im Mittelmeerraum heimisch – Tier beißt Loch in Papier und lebt nun in Bio-Station

„Zoropsis spinimana“ lautet der lateinische Name des Krabbeltierchens. Rund drei Zentimeter misst das Exemplar – Beine eingeschlossen –, das der Bünder jetzt an seinem Arbeitsplatz vorfand. Das Besondere an seinem Fund: Eigentlich sind Nosferatu-Spinnen in der westliche Mittelmeerregion bis zum Südrand der Alpen sowie in Nordafrika heimisch.