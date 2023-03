Bistro, Weinbar, Feinkost: Neues Lokal öffnet in Bünde

Am 24. März geht es los – Sortiment wird langsam erweitert

Bünde

Flammkuchen, Pinsa, eine Käseauswahl und dazu ein Glas Wein: All das und künftig noch ein bisschen mehr bietet eine neue Gastronomie in der Bünder Innenstadt, die am Freitag (24. März) eröffnet. Sie gehört zum bekannten Restaurant „Zum Adler“.

Von Angelina Zander