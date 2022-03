Blick auf‘s Klima und die Ukraine-Krise

Klima-Wissenschaftler sind sich weltweit darüber einig, dass der Klimawandel hauptsächlich vom Menschen verursacht wird. Auch wenn die Nachrichten zurzeit von der Ukraine-Krise dominiert werden, bleibe die Lösung der Klimakrise eine der wichtigsten langfristigen Herausforderungen, meint man am Bünder Gymnasium am Markt (GaM) und hat daher nun einen Schüler-Klimagipfel abgehalten.

Gymnasium am Markt in Bünde lädt zu besonderem „Gipfeltreffen“ ein

Was sind die Ursachen der Klima-Krise, und wie sehr drängt die Zeit, um wesentliche Änderungen auf den Weg zu bringen? Welche Zukunftstechnologien weisen in die richtige Richtung? Welche Rolle spielt dabei die Modellregion Ostwestfalen-Lippe? Welche Verantwortung trägt jeder einzelne Bürger? „Bei unserem Schüler-Klimagipfel haben wir uns am GaM dieser facettenreichen Thematik gestellt und nach Antworten auf die vielfältigen Fragen gesucht“, sagt Andreas Leporin, Lehrer für Chemie, Biologie und Physik an der Bünder Bildungseinrichtung.