BMW-Frontsensoren ausgebaut

An einem Bünder Autohaus an der "Wasserbreite" sind von drei BMW X5 Fahrzeugteile abmontiert worden.

Diebe machen sich an drei Fahrzeugen eines Autohauses in Bünde zu schaffen

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Mitarbeiter des Autohauses an der Wasserbreite am Freitag, 8. April, gegen 15 Uhr Beschädigungen an einem geparkten BMW. Daraufhin überprüfte er weitere, auf dem Parkplatz der Firma abgestellte Fahrzeuge und bemerkte weitere Schäden.

Bei insgesamt drei Fahrzeugen der Reihe X5 haben Unbekannte mit einem entsprechenden Werkzeug die Frontsensoren ausgebaut und entwendet. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mehr als 13.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.