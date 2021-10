Brutale Bluttat: „Arbeitsvermittler“ aus Moldau soll die Mörder geschickt haben

Bünde

Die Spur führt nach Osteuropa: Ein Moldawier soll die Männer, die in der Nacht auf den 9. Mai in einem Haus an der Pestalozzistraße einen 49-Jährigen tot prügelten, nach Bünde geschickt haben. Er wird mit einem internationalen Haftbefehl wegen Mordes gesucht. Weitere Hintergründe und Details der schrecklichen Bluttat kommen nun ebenfalls ans Licht.

Von Daniel Salmon