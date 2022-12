Bünde: Aus Donut-Shop wird Spätkauf

Ahmad Ibrahim bietet in der Fußgängerzone an sieben Tagen in der Woche Snacks an

Bünde

Wer abends in der Bünder Innenstadt noch Chips, Schokoriegel oder Softdrinks für einen gemütlichen Fernsehabend braucht, der wird ab sofort in Ahmad Ibrahims (23) neuem Laden an der Bahnhofstraße 4 fündig. Der junge Unternehmer hat seinen dortigen Donut-Shop in einen Spätkauf umgewandelt. „Alkohol gibt’s bei uns aber nicht“, sagt der 23-Jährige. Los geht’s an diesem Donnerstag, 29. Dezember.