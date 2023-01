Alle Bänke in der Friedhofskapelle Hunnebrock waren am Mittwoch voll besetzt. Viele Menschen waren gekommen, um Abschied zu nehmen von der kleinen Emily.

In einer herzzerreißenden Trauerfeier haben am Mittwoch etwa 150 Menschen Abschied von der Vierjährigen aus Bünde genommen. Sie war am 1. Januar in die Kinderklinik Herford aufgenommen worden und Stunden später gestorben, nachdem die Mutter eine tagelange Odyssee durch Arztpraxen hinter sich hatte und eine Aufnahme des kranken Mädchens am 27. Dezember abgelehnt worden war.