Bünde: Fluss Else tritt über die Ufer

Bünde

Die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage haben in Bünde deutliche Spuren hinterlassen. Während die Else an vielen Stellen über ihre Ufer getreten ist, hat sich im Hunnebrocker Bruch eine „Seenplatte“ gebildet und haben sich Baumstämme vor dem Wehr der Elsemühle verkeilt. Und auch der Parkplatz am Bünder Rathaus ist in Teilen nicht mehr befahrbar und wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Von Hilko Raske