Bünde: Laut klappernde Gullydeckel in der Bindingstraße nerven Anwohner

Anwohner aus der Bindingstraße in Bünde haben sich über lautklappernde Gullydeckel beschwert - vor allem, seit so viel Verkehr durch ihre Straße rollt.

Sie klagen über Lärmbelästigung durch lose Gullydeckel. „Aufgrund des täglich starken Verkehrs und des immensen Aufkommens an Schwerlastverkehr ist es zu Absackungen der Fahrbahn in der Bindingstraße gekommen“, so ein Anwohner. Die Absackungen um die Gullydeckel herum verursachten die unerträgliche Lärmbelästigung bei Tag und Nacht.