Rüdiger Hoffmann sinniert in Bünde über Krisen und Sorgen

Bünde

Überall Krisen und Sorgen – dabei ist das Leben doch so schön. Obwohl, eigentlich auch nicht immer. Rüdiger Hoffmann legt in seinem neuen Comedy-Programm „Mal ehrlich“ am 11. Februar um 20 Uhr im Universum den Finger in die Wunden des Alltags und stochert fröhlich darin herum: