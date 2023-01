Unfall in Bünde: 19-Jähriger landet im Vorgarten und will flüchten

Das nennt man eine Schneise der Verwüstung: Ein 19-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen mit seinem voll besetzten Renault in einem Vorgarten an der Werfer Straße gelandet, teilt die Polizei mit. Dabei beschädigte er zwei weitere Fahrzeuge, ein Carport und eine Hausmauser.

Anwohner der Werfer Straße hörten am Sonntagmorgen gegen 6.55 Uhr einen lauten Knall und sahen nach draußen. Sie bemerkten einen verunglückten Renault, der offensichtlich die Mauern zweier Grundstücke, ein Carport, diverse Fenster sowie zwei weitere Fahrzeuge beschädigt hatte.

Die Anwohner beobachteten außerdem einen Mann, der mit beiden Kennzeichenschildern des Renaults vom Unfallort weglief. Er konnte jedoch von den Zeugen eingeholt und zum Unfallort zurückgebracht werden.

Bei ihm handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 19-Jährigen aus Hiddenhausen, der sich leicht verletzte. Die Ermittlungen der wenig später eintreffenden Polizistnn ergaben, dass sich im Fahrzeug mehrere Personen befanden. Zwei der Insassen flüchteten nach Angaben der Polizei nach dem Unfall in Richtung Dürerstraße.

Außerdem verletzten sich bei dem Unfall zwei Frauen, eine 19- und eine 46-jährige Bünderin, die ebenfalls bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Zeugen versorgt wurden.

Fahrer aus Hiddenhausen wird Blutprobe entnommen

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 19-Jährige das Auto auf der Werfer Straße in Richtung Spenge und kam dann von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er in den geparkten Fiat einer 25-jährigen Bünderin, in den geparkten Mercedes eines Bünders sowie gegen die Grundstücksmauern, das Carport und die Hauswand. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Die drei verletzten Personen wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo dem 19-jährigen tatverdächtigen Fahrer eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutprobe durch einen Arzt entnommen wurde.

Der schwer beschädigte Renault wurde sichergestellt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die geflüchteten Personen ebenfalls verletzt wurden, überprüften Rettungskräfte im Rahmen der Nahbereichsfahndung unter anderem mit einer Drohne der Feuerwehr die Umgebung.

Die Suche erbrachte keine Feststellung nach den Verletzten. Die flüchtigen Insassen des Unfallwagens sind zwischen 18 und 25 Jahren alt. Einer der beiden hat helle Haare und trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Der andere ist groß und schlank, hat kurze schwarze Haare und trug einen weißen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Angaben zu diesen Personen machen können, werden gebeten, sich zu melden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.