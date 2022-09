Bünde: Ahler Störche sind ausgeflogen, nun soll das Nest weg

Kreis Herford will in Rödinghausen Ersatzhorst anlegen - noch läuft aber ein Gerichtsverfahren - neues XXL-Windrad in Bruchmühlen

Bünde

Der Sommer ist so gut wie vorbei, die Storchenpaare, die in der Region genistet haben, ziehen gen Süden. Damit ist nun auch das Nest in Ahle wieder leer. Ob hier noch einmal Störche nisten werden, ist aber ungewiss. Gewiss ist hingegen, dass die Planungen für den neuen Windpark in Bruchmühlen stetig voranschreiten.

Von Kathrin Weege