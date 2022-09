Bünde: Anwohner-Ärger über hohe Bordsteine und verdorrte Bäume

Bünde

„Das ist echt ein Trauerspiel. Hat die Stadt vergessen die zu gießen?“, fragt Marlies N. (Name geändert) und meint mehrere noch junge Bäume an der frisch sanierten Ernst-Reuter-Straße, die scheinbar völlig vertrocknet sind. Und die Anwohnerin übt noch mehr Kritik, was die Fahrbahngestaltung der millionenteuren Trasse angeht. Im Rathaus weist man die Vorwürfe allerdings zurück.

Von Daniel Salmon