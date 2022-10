Bünde: Aufmerksamer Bankmitarbeiter vereitelt Enkeltrick

Nach Polizeiangaben war der Senior am vergangenen Donnerstagvormittag von Unbekannten auf seinem Telefon angerufen worden – mit unterdrückter Rufnummer. Ein Mann, der sich als Polizist ausgab, informierte den Rentner, dass sein Sohn in einen Unfall verwickelt worden sei, bei dem ein Kind verletzt wurde. Um nicht in Untersuchungshaft zu müssen, solle der Sohn nun eine hohe Bargeldsumme als Kaution hinterlegen. Während des Telefonats meldete sich am anderen Ende der Leitung dann noch ein Rechtsanwalt – wohl um die Situation glaubwürdiger erscheinen zu lassen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar