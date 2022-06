Bünde: Aus Lettow-Vorbeck-Straße wird Elsestraße

Bünde

Heimlich, still und leise hat der umstrittene Preußen-General seinen Hut genommen: Der Name von Paul von Lettow-Vorbeck (1870-1964) ziert nun keine Straßenschilder mehr in Bünde. An anderen Stellen der Stadt und im Internet lebt das Andenken an ihn allerdings noch weiter.

Von Daniel Salmon