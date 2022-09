Bünde: Bauernmarkt in der Fußgängerzone

Pünktlich zum Erntedank meldet sich der beliebte Bünder Bauernmarkt zurück: Mehr als drei Dutzend Aussteller verwandeln die Fußgängerzone am 2. und 3. Oktober in eine rustikale Händler-, Handwerks- und Genussmeile.

Am 2. und 3. Oktober - fast 40 Aussteller

Beim Bauernmarkt in der Bünder Fußgängerzone werden natürlich auch Gemüse und Obst angeboten

Im Mittelpunkt stehen sowohl regionale und überregionale Produkte als auch auf den Herbst zugeschnittene Spezialitäten. Zwei Jahre später als ursprünglich geplant, gibt die junge Veranstaltungsreihe jetzt also ihr Debüt in Bündes guter Stube. Nach der erfolgreichen Premiere im Herbst 2018 im Garten der Bünder Museumsinsel und zwei ebenfalls gut angenommen Fortsetzungen war der Umzug in die Innenstadt bereits für den Herbst 2020 vorgesehen.