Bünde: Bewegungsmelder regeln Wegbeleuchtung

Im Jahr 2021 installierte die Stadt Bünde eine sogenannte „mitlaufende Beleuchtung“ im Dustholzpark. Nun ist eine weitere Strecke in der Elsestadt mit den nachhaltigen Lampen ausgestattet worden.

Innovative Bedarfsschaltung nun auch an den Uferzonen der Else

Und so funktioniert die Technik: Integrierte Bewegungsmelder in den Leuchtenköpfen sorgen dafür, dass nicht nur der Stromverbrauch gedrosselt, sondern auch die Lichtemission für die Natur möglichst gering gehalten wird. Vor allem die Tier- und Pflanzenwelt profitiert davon, dass das Licht nur noch bei Bedarf leuchtet. Dieses innovative Beleuchtungssystem ist seit dieser Woche nun auch auf den Bünder Elsedeichen zu finden.

Zwischen 21 und 6 Uhr

Vom Nordring bis zur Lübbecker Straße (südlicher Elsedeich) sowie vom Frühlingsweg bis zur Grabenstraße (nördlicher Elsedeich) ist die Beleuchtung nun mit Bewegungssensoren ausgestattet. In den Abend- und Nachtstunden, von 21 bis 6 Uhr, geht diese in den mitlaufenden Modus über. Sie setzt dann nur ein, wenn Passanten oder Fahrradfahrer den Weg durchqueren.

Durch die Umrüstung konnten auf der Nordseite zusätzlich 35 Prozent an Energiekosten eingespart werden, auf der Südseite sogar rund 87 Prozent. Insgesamt wurden 53 Leuchten umgerüstet, vier Leuchten ergänzt und im Bereich der Straße „Zum Freibad“ ein paar Standorte verschoben. Bestehende Masten und Beleuchtungskabel blieben erhalten, intakte, demontierte Leuchtenköpfe können zum Austausch in der Unterhaltung weiterverwendet werden. Die Investitionskosten für die Umrüstung beliefen sich auf rund 55.000 Euro.

Land fördert Maßnahme

Für kommunale Klimaschutzinvestitionen stellte die NRW-Landesregierung Mittel in Höhe von 40 Millionen Euro zur Verfügung. Für die Stadt Bünde standen rund 75.000 Euro bereit, womit auch die im Jahr 2020 gestartete energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung gefördert werden konnte. Der Verkehrsausschuss hatte auf dieser Grundlage in seiner Sitzung im Mai vergangenen Jahres entschieden, einen Großteil der Förderung für die Beleuchtungsumrüstung auf den beiden Elsedeichen einzusetzen. Nach dem Dustholz ist es die zweite Maßnahme mitlaufender Beleuchtung in Bünde.