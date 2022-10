Bünde: Drastische Mietsteigerung für Ladenlokale?

Leerstände in der Innenstadt hinterlassen nicht nur bei denjenigen, die gerne shoppen, einen negativen Eindruck. Das weiß man auch im Bünder Rathaus. Mit Fördermitteln aus dem „Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“ hat die Stadt deshalb seit 2021 für elf leer stehende Ladenlokale in der City neue Mieter finden können. Im nächsten Jahr läuft die Förderung jedoch aus. Dann könnten deutlich höhere Mieten fällig sein.

Das Landesprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren hatte eine Summe von 380.000 Euro nach Bünde gespült. Und so funktioniert‘s: Die Städte selber mieten Ladenlokale an und geben sie zu deutlich niedrigeren Mieten an geeignete Geschäftsleute weiter. Während die Kommune 70 Prozent der letzten Netto-Kaltmiete aus dem Fördertopf an den Vermieter entrichtet, haben die neuen Mieter nur 20 Prozent davon an die Stadt zahlen. Nach derzeitigem Stand gelten diese sehr günstigen, weil subventionierten Mieten aber nur für zwei Jahre. Dann soll das NRW-Förderprogramm auslaufen.