Bünde: Einführung ins Handauflegen 

Das Handauflegen als Geste des Segnens und Heilens ist in vielen Traditionen und Kulturen verbreitet und hat auch im Christentum immer wieder eine Rolle gespielt. Die Seelsorge am Lukas-Krankenhaus Bünde organisiert im April ein Wochenendseminar zur Einführung ins Handauflegen.

Krankenhausseelsorge organisiert Weiterbildung am 21. und 22. April

Die evangelische Krankenhausseelsorge am Lukas-Krankenhaus in Bünde lädt zur Weiterbildung im Handauflegen ein

Ab sofort werden dafür Anmeldungen angenommen. „Bekannt ist, dass Jesus viele Menschen geheilt hat, und zwar körperlich und psychisch, indem er sie von Krankheiten befreite, aber auch spirituell und sozial, zum Beispiel indem er sie in seine Gemeinschaft aufnahm. Diesen Auftrag, anderen Menschen Gutes zu tun, hat er an seine Schülerinnen und Schüler weitergegeben“, sagt Pastor Hanno Paul vom Evangelischen Kirchenkreis Herford.

Seit vielen Jahren arbeitet er als Seelsorger am Lukas-Krankenhaus. „Ich habe mit dem Handauflegen aus der Stille immer wieder gute Erfahrungen gemacht – sowohl im Gottesdienst wie in der Begleitung einzelner. Ich kann zwar nicht wissen, wie Gottes Kraft wirkt, aber ich erlebe es immer wieder, dass Menschen dadurch tief berührt werden, und dies zu ihrer Heilung beiträgt“, berichtet der Krankhauspfarrer.

Im Frühling bietet die Seelsorge am Lukas-Krankenhaus eine Einführung ins Handauflegen mit Sigrid Rebellius als Referentin an. Rebellius ist den Weg des Handauflegens seit Jahren gegangen und hat ihre Erfahrungen an viele Menschen weitervermittelt. Sie ist von Anne Höfler autorisierte Lehrerin der Schule der „Open Hands“.

Damit erfüllt die Teilnahme an diesem Seminar die Voraussetzung, an vertiefenden Weiterbildungen der Schule der „Open Hands“ teilzunehmen. Gedacht ist das Wochenende für alle, die ausprobieren möchten, ob sie sich dem Handauflegen öffnen möchten oder die ihre Erfahrungen vertiefen wollen.

Anmeldung

Die Veranstaltung ist am Freitag, 21. April, ab 16 Uhr und am Samstag, 22. April, von 9.30 bis 17.30 Uhr. Tagungsort ist das Gemeindehaus Muckum. Die Kosten betragen einschließlich Pausengetränken 90 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung bei Pfarrer Hanno Paul, Hindenburgstr 56, Bünde, E-Mail: [email protected] Weitere Informationen zum Handauflegen gibt’s auch im Internet unter www.kirchenkreis-herford.de und www.anne-hoefler.de.