Bünde: Einige Gebäude werden geschlossen

Bünde

Wie lässt sich mit Blick auf die derzeitige Versorgungskrise Energie am besten einsparen? Im Rathaus, bei den Kommunalbetrieben Bünde (KBB), der Energie- und Wasserversorgung Bünde (EWB) und der Bünder Bäder GmbH hat man darüber intensiv nachgedacht – und am Montag ein Paket an Maßnahmen präsentiert.

Von Hilko Raske