Bünde: Familie steckt im Bahnsteigaufzug fest

Bünde

Es ist schon ein paar Tage her, aber diesen Schreck dürfte eine Familie so schnell wohl nicht vergessen. Am 27. Juli bleibt der Bahnsteigaufzug am Bünder Bahnhof stecken – wieder einmal. Dieses Mal ist eine Mutter mit ihren beiden Kindern in der Kabine eingesperrt. Und das bei sehr hohen Außentemperaturen.

Von Kathrin Weege