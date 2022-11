Bünde: Förderverein Universum feiert 30-jähriges Bestehen

Bünde

Das historische Kino Universum in Bünde kann mit Fug und Recht als eine der bekanntesten Kleinkunstbühnen in ganz OWL bezeichnet werden. Was die Wenigsten wissen: Das denkmalgeschützte Gebäude war viele Jahre lang dem Verfall preisgegeben, wirkte beinahe abrissreif. Dass es dazu nicht gekommen ist, ist der Verdienst des Fördervereins Universum, der in diesen Tagen sein 30-jähriges Bestehen feiern kann.

Von Hilko Raske