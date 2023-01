Bünde-Gutschein nächste Woche wieder einlösbar?

Nach Cyberattacke: Software-Anbieter will Probleme behoben haben

Bünde

Wer vor Weihnachten einen „Mein Bünde“-Gutschein geschenkt bekommen hat und den einlösen möchte, muss sich derzeit in Geduld üben. Ein massiver Hackerangriff hat das Gutschein-System des Anbieters Appylio am 21. Dezember lahmgelegt. Betroffen war nicht nur Bünde, sondern bundesweit weitere 25 Kommunen, die auf die Appylio-Software gesetzt haben. Spätestens in der kommenden Woche soll der Bünde-Gutschein aber wieder eingelöst werden können, verspricht Appylio-Geschäftsführer Olaf Clemen.

Von Hilko Raske