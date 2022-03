Bünde ist bei der Flüchtlingsaufnahme spitze

192 ukrainische Flüchtlinge sind – Stand 16. März – in städtischen Unterkünften oder in den Britenhäusern (Bima-Immobilien) im Bünder Stadtteil Hunnebrock untergebracht.

Diese Zahlen präsentierte am Mittwochabend Stefan Bohnhorst, Leiter des Bünder Sozialamtes, den Mitgliedern des städtischen Sozialausschusses. Und damit habe Bünde eine sogenannte Erfüllungsquote bei der Flüchtlingsaufnahme – Stand 13. März – von 247 Prozent erreicht. NRW-weit sei das eine absolute Spitzenposition, betonte Bohnhorst. Nur Augustdorf (367 Prozent) und Altenbeken (275 Prozent) haben anteilig mehr Flüchtlinge aufgenommen. Zum Vergleich: Laut Statistik der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg beträgt die Erfüllungsquote für die Stadt Münster etwa 99 Prozent, in Köln 89 Prozent, in den Nachbargemeinden Kirchlengern 154 Prozent und in Rödinghausen 106 Prozent.