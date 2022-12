Bünde: Krankheitswelle trifft auch die EWB

Das Verwaltungsgebäude der Energie- und Wasserversorgung Bünde (EWB) an der Osnabrücker Straße im Bünder Stadtteil Ahle.

Die Zahl der Erkältungs- und Grippefälle steigt: Laut dem Robert Koch-Institut klagen etwa 9,5 Millionen Deutsche unter Atemwegserkrankungen. Auch die EWB bekommt die Krankheitswelle zu spüren, sagt Thorsten Maatz, Leiter des EWB-Kundencenters. „Dank des Engagements der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir es aber geschafft, personelle Ausfälle zu kompensieren und die Menschen auch in diesen schwierigen Zeiten kompetent und zuverlässig zu beraten.“

Erheblicher Aufwand

Weil die Umsetzung des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes (EWSG) sowie die Vorbereitung der Gas- und Strompreisbremse mit erheblichem internem Aufwand verbunden sind, brauche die EWB nun allerdings einige Tage Zeit, die Themen Schritt für Schritt abzuarbeiten. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Jahresabrechnung. Nach der erfolgreichen Umsetzung der Dezember-Soforthilfe gehe es nun darum, die tatsächlichen Entlastungsbeiträge zu errechnen und diese in der Jahresabrechnung für 2022 zu berücksichtigen. „Durch die Schließung des Kundencenters können wir die Jahresabrechnungen fertigstellen und noch im Januar an die Kundinnen und Kunden verschicken“, erklärt Thorsten Maatz.

Notfall-Hotline

Zwischen dem 27. und dem 30. Dezember bleibt das Kundencenter für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch telefonisch oder per E-Mail sind die Kundenberaterinnen und Kundenberater in diesem Zeitraum nicht erreichbar. Ab dem 2. Januar ist das Kundencenter wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. Falls es in der Zwischenzeit zu einem Notfall kommen sollte, ist die EWB unter der neuen Störfallnummer 0800/0967100 zu jeder Tag- und Nachtzeit für Kundinnen und Kunden da.