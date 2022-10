Leere Regale nach Lieferstopp des Mars-Konzerns

Im Rewe-Markt an der Brunnenallee in Bünde fehlen neben Tierfuttermitteln des Mars-Konzerns auch Kaffeesorten. Der Markt informiert seine Kunden offensiv mit einem Schreiben an den leeren Regalen zum durch den US-Konzern verhängten Lieferstopp.

Grund ist nicht wie beim Klopapiermangel in der Coronazeit das Hamstern der Kunden: Der amerikanische Lebensmittelkonzern Mars, der 300 verschiedene Produkte in deutschen Supermärkte vertreibt, hat seine Lieferungen für einige Ketten gestoppt – darunter die Edeka-Gruppe und Rewe. Mars will so höhere Preise durchsetzen.