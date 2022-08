Bünde: Motorrad kracht in Auto

Ein 28-jähriger Audi-Fahrer aus Bünde war am Montag um 22.30 Uhr auf der Ortsstraße unterwegs. An der Einmündung zur Elsestraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen und hielt zunächst an der dortigen Haltelinie an.

Zeitgleich fuhr ein 18-jähriger Bünder auf seinem Motorrad der Marke Honda auf der Elsestraße. Als er auf Höhe der Einmündung war, beschleunigte der 28-Jährige sein Fahrzeug und fuhr in die Elsestraße. Der vorfahrtberechtigte Motorradfahrer hatte nach Angaben der Polizei keine Chance, den Zusammenstoß zu verhindern und prallte in die linke Fahrzeugseite des Audis. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 18-Jährige leicht. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro.