Bünde musikalisch geprägt

37 Jahre lang ist Hans-Martin Kiefer Kirchenmusikdirektor der Lydia-Gemeinde gewesen. Am Sonntag ist er offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Bei einem Kantatengottesdienst hat dabei nicht nur die Kantorei mit der Präsentation des vierten Teils des Weihnachtsoratoriums für einen unvergesslichen Moment gesorgt.

Auch die minutenlangen, stehenden Ovationen am Ende der Veranstaltung dürfte es in der Pauluskirche so noch nicht so häufig gegeben haben. Nicht enden wollte der Applaus, nachdem Kiefer ein letztes Mal als Chorleiter vor der Kantorei gestanden und mit „So gehe hin und iss dein Brot mit Freuden“ von Georg Philipp Telemann zum Besten gegeben hatte.