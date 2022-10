Bünde: Oberstufe der Gesamtschule Forscherhaus startet 2023

Bünde

Die Weichen sind gestellt: Im kommenden Jahr wird es an der Gesamtschule Forscherhaus in Bünde erstmalig eine Oberstufe geben. Die Vorbereitungen dafür sind längst angelaufen. Die ersten Schüler dürften also im Jahr 2025 ihre Abi-Zeugnisse in den Händen halten.

Von Kathrin Weege