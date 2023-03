Bünde: „Parents for Future“ sind bei Klimastreik dabei

Gruppe will Arbeit der „Ur-Fridays“ weiterführen - Rad-Demo am 3. März

Bünde/Kirchlengern

Mit einer Fahrrad-Demo von Bünde nach Herford will sich „Parents for Future Bünde/Kirchlengern“ am Freitag, 3. März, am Globalen Klimastreik in der Kreisstadt beteiligen und Solidarität mit der Fridays for Future-Bewegung bekunden.

Von Peter Schelberg