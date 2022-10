Bünde: Polizei erwischt illegale Angler an der Else

Bünde

Sonniges Herbstwetter, gemütlich an der Else sitzen und die Angel auswerfen. Das ist sicher für einige eine schöne Vorstellung fürs Wochenende. In jüngster Zeit sind allerdings wiederholt Schwarzangler in den Elseauen im Südbrock gesehen worden. Mitglieder des Bünder Angelvereins verständigten kürzlich das Ordnungsamt und dieses Mal direkt die Polizei.

Von Kathrin Weege