Bünde:  Provokante Ausstellung mit Besucherrekord

Bünde

Ihr Titel ist provokant und nicht nur damit hat Museumsleiter Michael Strauß wohl alles richtig gemacht: Die aktuelle Ausstellung im Bünder Museum „Unser Planet, unsere Regeln – geliebt, gequält, gegessen“ hat mit bisher 13.000 Besuchern so viele Menschen in diesem Jahr ins Museum gelockt wie bisher keine zweite. Jetzt soll am Sonntag, 30. Oktober, eine Midissage stattfinden.

Von Kathrin Weege