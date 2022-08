Bünde: Satte Schnäppchen und coole Drinks

Hintergrund der Rotstift-Aktion, die die Handel Bünde GbR zum ersten Mal in dieser Form organisiert: Viele Geschäft wollen ihre Lager räumen, um Platz für neue Waren schaffen zu können. „Bei vielen Geschäften ist nun Saisonabschluss. Die Sonder- und Rabattaktionen der einzelnen Händler plätschern aber meist so vor sich hin“, erklärt Christoph Lanvers, Chef des Bünder Modehauses und gleichzeitig Beiratsvorsitzender von Handel Bünde. Die Geschäftsleute hätten sich daher überlegt, ihre Kräfte in einer großen Aktion zu bündeln und so durch Synergieeffekte ein attraktiveres Einkaufserlebnis bieten zu können. Die Idee für „Bünde sieht rot!“ war geboren.

