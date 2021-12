Bünde soll Gewerbesteuer senken

Die Stadt Bünde soll die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2022 senken. Das hat am Dienstagabend eine Mehrheit im städtischen Haupt- und Finanzausschuss nach einer sehr kontrovers geführten Debatte beschlossen. Angeregt hatte die Steuersenkung die CDU-Fraktion, die damit ein wichtiges Signal an die heimischen Unternehmen senden möchte.

Aktuell beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer in Bünde 425 Prozentpunkte. Nach Vorstellung der Stadtverwaltung, aber auch von SPD und Linken, sollte dieser Steuersatz im kommenden Jahr beibehalten werden. Und das, obwohl vonseiten des Landes für 2022 eine Senkung der Gewerbesteuer auf 414 Prozentpunkte bei kreisangehörigen Städten – und dazu gehört Bünde – vorgesehen ist. Die Unterscheidung zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Kommunen ist übrigens neu. So soll gewährleistet werden, dass Unternehmen in ländlicheren Regionen nicht gegenüber solchen in Ballungsgebieten benachteiligt werden.