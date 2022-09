Bünde: Tanzschule Joschko zieht um und bereitet Discoparty vor

Warme Braun- und Beigetöne, helles Cremeweiß, Holzelemente und vor allem ganz viel Liebe zum Detail – alles das zeichnet die neuen Räume der Tanzschule Joschko Tanzen & Events an der Klinkstraße 13 aus. Nach mehr als fünfeinhalb Wochen aufwändiger Sanierung und Umgestaltung sind Saal und Büro im Obergeschoss des Restaurants „Zur Klinke“ nicht mehr wiederzuerkennen.

Voller Stolz präsentieren Friederike und Michael Joschko ihre neuen Räume an der Klinkstraße 13, inklusive virtuellem Kaminfeuer an der Bar. .

„Das ist genau unser Stil“, schwärmt Friederike Joschko. Sie und Ehemann Michael sind nicht nur tänzerisch aktiv, sondern haben sich auch als DJ- und Dekorations-Team längst einen Namen in Bünde und Umgebung gemacht. „Wir haben uns während der vergangenen sechs Jahre in der Gaststätte Erdbrügger auch sehr wohlgefühlt, keine Frage. Aber hier an der Klinkstraße konnten wir uns selbst verwirklichen und alles genauso einrichten, wie wir es gerne möchten“, betont die quirlige Tänzerin.