Bünde: Tempo-30-Zone soll Schulweg sicherer machen

Bünde

Fußgängerampeln sollen dafür sorgen, dass Passanten sicher von einer zur anderen Straßenseite kommen. Das klappt aber nur, wenn sich auch Auto- und Lkw-Fahrer an die Lichtsignale halten. An einer Stelle der Lübbecker Straße in Spradow funktioniert das nicht immer. Daher will die Bünder CDU den Bereich, der von vielen Schülern genutzt wird, entschärfen - mit einem Tempo-Limit.