Bünde: Universum lädt zur 70er-Jahre-Party ein

Nach drei Jahren „Zwangspause“ ist es wieder soweit: Am 24. März um 21 Uhr lädt das Bünder Universum zur nächsten 70er-Jahre-Party ein - mit allem Drum und Dran: Schallplatten Cover auf der großen Leinwand im Hintergrund, Schwarzlichtröhren, Discokugeln und Lichteffektmaschinen umrahmen den Abend.

Mit Persico und Apfelkorn: nostalgische Zeitreise am 24. März

Getränke, die damals Kult waren und heute zum Schütteln sind wie Persico und Apfelkorn, haben Kultstatuts und es gibt sie garantiert. Aus der Musik-Wunschzettelbox wird zudem alle halbe Stunde ein Song gespielt, dafür sorgt DJ Ralf Kiel, der schon Anfang der 1970er-Jahre bei den legendären „Stadtgarten Partys“ auflegte.

Und in der letzten Stunde übernimmt Wolfgang „Fetzer“ Hellmeier die Regie über die Plattenteller - wie damals schon im Butterfly. „Plattenteller“, Butterfly" - nie gehört? Dann ist man nicht Zielgruppe: Denn das Besondere dieser Party ist: Hier treffen sich Bünder Teenager der 1970er zum Feiern und vor allem zum Tanzen wieder. Und so wie man damals pünktlich sonntags um 16 Uhr vor dem Stadtgarten auf Einlass wartete, so stürmen die Jugendlichen von damals heutzutage pünktlich um 21 Uhr die Tanzfläche.

Hier gibt's Karten

Übrigens: Verkleidung ist hier kein Muss, denn auf dieser Party feiern die Besucher eine kleine Zeitreise und Ihr Lebensgefühl der 70er Jahre. Und wenn dann zu vorangeschrittener Stunde der Chef des Universums sein wallendes Haar aus dem Zopf befreit und die Tanzfläche stürmt - Dirk Kaiser ist halt ein Kind der 70er -, ist die Party noch ein Stück mehr herrlich authentisch!

Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.buende-ticket.de und telefonisch unter 05223/178888.