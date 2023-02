Hat Bünder Vergewaltigung gefilmt?

Bünde

Vergewaltigung und das Anfertigen von Kinderpornografie sind schon ziemlich massive Vorwürfe. In dem, was einem 29-Jährigen aus Bünde alles im Prozess vor dem Bielefelder Landgericht zur Last gelegt wird, sind das die „dicksten Brocken“. Und genau die will der Angeklagte nicht begangen haben.

Von Ulrich Pfaff