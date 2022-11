Bünde wappnet sich für Starkregenfälle

Bünde will sich für künftige Starkregen-Ereignisse besser wappnen.

Rückblende: Am 5. Juni 2021 waren nach einem heftigen Starkregen die südlichen Bünder Stadtteile regelrecht geflutet worden. Straßen, Gärten, Keller, Wohnungen standen unter Wasser. Der entstandene Sachschaden ging in die Millionen. Seither ging bei den Anwohnern die Angst vor einem erneuten schweren Unwetter um. Die Bünder Stadtverwaltung reagierte, gab ein Konzept für Starkregen-Risikomanagement – inklusive einer Gefahrenkarte, die die besonders gefährdeten Gebiete aufzeigt – in Auftrag. Lange hörte man nichts von den Ergebnissen, auch zum Verdruss mancher heimischer Politiker. Fast eineinhalb Jahre nach den Überschwemmungen liegen die Daten nun vor.