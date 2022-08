Bünde: Wer wird der neue Schützenkönig?

Bereits im Vorfeld hat die Schützengesellschaft die Fußgängerzone mit Girlanden, an denen die bekannten weiß-roten Wimpeln wehen, geschmückt. Und so bietet die Innenstadt die angemessene Kulisse, wenn es am Donnerstag, 1. September, für die Schützen heißt „Marsch ins Quartier“. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Tönnies-Wellensiek-Platz.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet