Bünde: Zahl der ukrainischen Flüchtlinge steigt weiter

Stadt hat 1020 Geflüchtete aufgenommen und Quote übererfüllt

Bünde

Die Flüchtlingszahlen in Deutschland sind seit Beginn des Ukraine-Konflikts im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Auch die Stadt Bünde kommt - so wie andere Kommunen - langsam an ihre Grenzen. 2022 hat die Kommune 1020 Menschen aus der Ukraine aufgenommen.