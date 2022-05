Bünder besprüht Frau mit Grillanzünder

Die Polizei in Bünde befand sich am Samstagnachmittag im Großeinsatz. Ein Mann (49) besprühte eine Frau (34) mit Grillanzünder und bedrohte sie mit einem Messer. Das teilte die Polizei Herford mit. Das Bielefelder SEK wurde angefordert.

Großeinsatz von Polizei und Spezialkräften in Bünde

Etliche Polizeikräfte waren am Samstagnachmittag in Bünde im Einsatz.

Polizei und Rettungskräfte wurden am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr nach Bünde alarmiert. In einem Wohnhaus an der Schillerstraße, südlich des Stadtzentrums, besprühte ein 49-jähriger Bewohner eine Nachbarin (34) mit flüssigem Grillanzünder. Anschließend bedrohte der Mann sie mit einem Messer.