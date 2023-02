Bünder Cheerleaderin fährt zur Weltmeisterschaft

Schon als kleines Mädchen hat Julia Hettich mit dem Turnen und Tanzen begonnen. Heute ist sie im Cheer-Sport so erfolgreich, dass sie es bis ins deutsche Nationalteam geschafft hat. Im April darf die Sportlerin des Bünder Turnverein Westfalia (BTW) zur Weltmeisterschaft nach Orlando fliegen.

Damit ist sie eines von 24 Mitgliedern der deutschen Mannschaft. „Es so weit zu schaffen, ist natürlich eine echte Ehre“, sagt die 19-jährige Studentin. Etwa 80 Cheerleader aus ganz Deutschland hatten sich beworben, 60 davon kamen in ein Auswahlverfahren und nur 24 schlussendlich in das Nationalteam.