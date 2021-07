Bünder fährt zugedröhnt über die A1 und kassiert Jugendstrafe

Bünd (WB)

Erst feiert er in Wuppertal die Nacht durch, dann nimmt ein Bünder (20) Amphetamine und tritt in seinem Renault im Drogenrausch den Heimweg an. Auf der A1 baut er einen Unfall, der glimpflich ausgeht. „Sie waren eine tickende Zeitbombe“, stellt der Vertreter der Staatsanwaltschaft jetzt im Gerichtsprozess gegen den jungen Mann klar.

Daniel Salmon