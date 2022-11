Bünder Haushalte am Morgen ohne Wasser

Eine defekte Leitung hat am Donnerstagmorgen zahlreiche Bünder Haushalte von der Wasserversorgung abgeschnitten. Auf Facebook berichteten Bürger bereits gegen etwa 6 Uhr, dass entweder gar aus den Leitungen kam oder der Wasserdruck sehr gering sei. Mittlerweile scheint die Wasserversorgung aber wieder hergestellt zu sein.

Defektes Rohr in Hunnebrock entdeckt: Reparaturarbeiten laufen

Experten einer Fachfirma aus Spenge sind aktuell mit den Reparaturarbeiten der defekten Wasserleitung in Bünde-Hunnebrock beschäftigt.

Fest steht, dass scheinbar ein Schadensfall an einer Rohrleitung an der Ecke Schlossstraße/Carl-Severing-Straße Schuld an dem Vorfall war. Der heimische Energie- und Wasserversorger EWB wurde zeitnah informiert. Aktuell sind Mitarbeiter einen Fachunternehmens für Reparaturarbeiten vor Ort. Mit einem Bagger wurde auf einer längeren Strecke Erdreich aufgenommen.