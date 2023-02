Bünder hilft, gesuchten Mann zu schnappen

Bünde

Eher zufällig hat ein Mann aus Bünde am vergangenen Wochenende dabei geholfen, in Bielefeld einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter dingfest zu machen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Honda-Fahrer in der Nacht auf Sonntag zunächst einen Unfall verursacht und war dann einfach abgehauen. Kurz darauf konnten die Beamten das Fahrzeug ausfindig machen.