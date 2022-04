Bünder Kreativtage feiern Premiere

Sich kreativ und künstlerisch zu betätigen, bereitet vielen Menschen Freude. Und gerne sind sie bereit, andere an ihrem Schaffen teilhaben zu lassen. Ihnen will das Museum Bünde eine neue Plattform bieten: die Kreativtage. Premiere hat das neue Format am Freitag, 6. Mai, um 14 Uhr.

Was sich genau dahinter verbirgt, erklärt Museumsleiter Michael Strauß. „Bislang gibt es im Museum die sogenannten ‚Bünder Facetten‘. Hier können Künstler, die hauptberuflich von ihrem Schaffen leben, ihre Werke vorstellen. Doch welche Möglichkeit haben Hobbykünstler, um sich zu präsentieren?“ Diese Lücke wolle man mit den Kreativtagen schließen. Strauß weist nachdrücklich darauf hin, dass es sich um ein Begegnungsformat handelt. „Jeder Teilnehmende bekommt einen eigenen Arbeitsplatz, eine Koje, in der sie oder er Kunstwerke schaffen können. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, an den Stellwänden, die diesen Arbeitsplatz umgeben, auch eigene Werke zu präsentieren.“ Die Hobbykünstler sollten während der Kreativtage, die vom 6. bis 8. Mai zu den Öffnungszeiten des Museums stattfinden, idealerweise anwesend sein – so soll die Möglichkeit gegeben werden, dass sich Besucher und Kunstschaffende unterhalten und austauschen können, betont Strauß.