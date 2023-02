Bünder Modehaus bekommt PV-Anlage

Zur technischen Vorbereitung einer Photovoltaikanlage muss am Karnevalswochenende in der gesamten Immobilie des Bünder Modehauses der Strom abgeschaltet werden. Daher schließt das Modehaus am Samstag, 18. Februar, bereits um 14 Uhr.

Am folgenden Montag (Rosenmontag), 20. Februar, bleiben die Türen komplett geschlossen. Das gilt auch für alle Mieter in dem Gebäude: das BüCafé, Blumen Grotjahn und die Wüstenrot-Filiale. Am Dienstag, 21. Februar, geht es dann mit den gewohnten Öffnungszeiten ab 9.30 Uhr wieder los. Dann hat die Firma Landwehr, so der Stand der Planung, eine komplett neue Unterverteilung installiert. Nur die Kühlgeräte des Restaurants und die Alarmanlage werden übers Wochenende mit Strom versorgt. Alles andere bleibt dunkel.

Lohnende Investition

Die Erneuerung ist notwendig, weil auf dem Dach des Bünder Modehauses dann eine Photovoltaik-Anlage installiert werden soll. „Das ist in Zeiten hoher Energiekosten eine lohnende Investition“, so Christoph Lanvers, Geschäftsführer und Mitinhaber: „Aber das war nicht der einzige Beweggrund. Wir wollen auch einen Beitrag zur CO²-Einsparung leisten und da ist eine Photovoltaik-Anlage ideal für den Einzelhandel. Denn der Strom wird dann erzeugt, wenn wir ihn brauchen. Tagsüber für unsere Beleuchtung und ganz besonders im Sommer für die Kühlung der Verkaufsräume.“

Auf diesem Wege würden rund 90 Prozent der erzeugten Energie direkt im Modehaus verbraucht, so Lanvers. Der Geschäftsführer informiert zudem, dass das Bünder Traditionsgeschäft auch an diesem Samstag, 11. Februar, etwas früher schließen wird – und zwar bereits um 14 Uhr. Grund dafür ist die anstehende Jahresinventur.