Bünder Schulen unterrichten junge Ukrainer

„Einige von ihnen besuchen bereits Bünder Grundschulen sowie das Gymnasium am Markt und das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. An der Erich-Kästner-Gesamtschule in Bünde und an der Realschule Nord sind weitere Aufnahmen von ukrainischen Schülerinnen und Schülern vorgesehen“, teilt Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz auf Anfrage mit.

